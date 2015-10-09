أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

علماء: نواة الأرض سوف تتصلب بعد مليار سنة

Google+ Print
علماء: نواة الأرض سوف تتصلب بعد مليار سنة علماء: نواة الأرض سوف تتصلب بعد مليار سنة

 

قال علماء بناءًا عن دراسة علمية أعدوها إن  نواة الأرض سوف تتصلب بعد مليار سنة، ويقول العالم ايندي بيجين من جامعة ليفربول أحد المشتركين في هذه الدراسة العلمية ‘‘ إننا حصلنا من النماذج النظرية على معطيات جديدة تشير إلى أن تصلب نواة الأرض يجري أبطأ بكثير مما كان يعتقد سابقًا، وإن الحرارة كافية لبقاء المجال المغناطيسي للأرض لمدة لا تقل عن مليار سنة ’’.

وكانت نواة الأرض حسب قوله سائلة خلال مراحل طويلة من تاريخ الكرة الأرضية، لذلك كانت تفقد الحرارة والطاقة بسرعة، ما تسبب في تضاؤل المجال المغناطيسي.

ولكن مع مرور الوقت تصلبت نواة الأرض شيئا فشيئا الى أن وصلت إلى حالتها الحالية، حيث تتكون من عدة طبقات من ضمنها النواة المعدنية المتصلبة والصخور المنصهرة المحيطة بها. ورافق هذه العملية نشاط مغناطيسي بين فترة وأخرى. يذكر أن بدأ الجزء الداخلي من نواة الأرض بالتكون قبل 1.5 مليار سنة فقط.

لذلك ركز العلماء اهتمامهم على تحديد تاريخ حصول هذا التحول، لأن هذا سيسمح بالتنبؤ بموعد تصلب النواة بصورة كاملة وفقدان المجال المغناطيسي الذي سيسبب انقراض بالجملة للكثير من الكائنات، و تمكن العلماء من تحديد هذا التاريخ من دراستهم للصخور المتبلورة الممغنطة، حيث تبين أن هذا التحول حصل قبل فترة غير بعيدة، ما أتاح لهم التنبؤ بمصير البشرية.

روسيا اليوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا