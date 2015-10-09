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النتائج الأولية تشير إلى تقدم شريف عمر المرشح لمنصب نقيب الأطباء

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النتائج الأولية تشير إلى تقدم شريف عمر المرشح لمنصب نقيب الأطباء النتائج الأولية تشير إلى تقدم شريف عمر المرشح لمنصب نقيب الأطباء
أوضحت النتائج الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفى تقدم الدكتور شريف عمر، مرشح قائمة الدعم القانونى، لمنصب نقيب الأطباء

كما أشارت النتائج الأولية إلى تقدم الدكتورمحمد جمال المرشح لمنصب نقيب أطباء أسيوط، والدكتور أحمد فوزى المرشح لمنصب نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أيمن سالم المرشح لمنصب نقيب أطباء الشرقية، والدكتور محمد الشربينى المرشح لمنصب نقيب أطباء نقيب دمياط، والدكتور إسلام أبو زيد المرشح لمقعد غرب الدلتا.

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