مرتضى منصور لأهالى أرض اللواء: "أى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه"

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الجماهير بالنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وتابع: "عايزكم كلكم تنزلوا الانتخابات لأن الأحياء الشعبية هى اللى بتنزل الانتخابات إنما البهاوات اللى بنشوفهم فى التليفزيون دول مبينزلوش".

وأضاف "منصور" أثناء كلمته بالمؤتمر الجماهيرى لدعم نجله أحمد فى انتخابات البرلمان بمنطقة أرض اللواء فى الجيزة، مساء اليوم الجمعة: "أى حد نزل قبل كدة مش عايزينه تانى.. وأى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه".

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