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وزارة الدفاع الروسية تستلم غواصة وسفن ومنظومة صاروخية وسبع طائرات

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وزارة الدفاع الروسية تستلم غواصة وسفن ومنظومة صاروخية وسبع طائرات وزارة الدفاع الروسية تستلم غواصة وسفن ومنظومة صاروخية وسبع طائرات

 

يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي

قال يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع استلمت في الربع الثالث من عام 2015، غواصة وسبع سفن وسبع طائرات للقوات البحرية.

وقال بوريسوف : ‘‘ تم استلام لصالح القوات البحرية  ‘‘غواصة مشروع 877، سبعة قوارب مساعدة وسفن، سبع طائرات، عشرة صواريخ مضادة للطائرات، ومحطتي رادار، ومنظومة صواريخ ساحلية “باستيون” ’’.

وأضاف أن نسبة تنفيذ خطة التوريد تبلغ 25.8 بالمائة، فيما تم تجهيز الأسطول البحري الحربي بالمعدات والأسلحة الحديثة بنسبة 45.7 بالمائة.

وتابع قائلاً : ‘‘ لا يزال يتم استلام وتوريد مكونات منظومة “يارس” الصاروخية، وجرى استلام ثمانية صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال الربع الماضي من العام’’، كما  تم استلام 12 منصة إطلاق متحركة، و22 عربة للدورية القتالية، وثلاث عربات للدعم الهندسي والتمويه.

و أختتم بوريسوف  قائلاً إن ‘‘ نسبة تحقيق الخطة السنوية بلغت 36.4 بالمائة، مع أخذ ذلك بالاعتبار، بلغت نسبة الأسلحة الحديثة بقوات الصواريخ الاستراتيجية 48 بالمائة بحلول اليوم ’’.
> سبوتنيك

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