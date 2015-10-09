لجنة الإشراف على انتخابات "الأطباء": إعلان النتائج النهائية الأحد المقبل

قال المستشار تامر عرفة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد حسن بدوى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسى اللجنة القضائية للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن إعلان النتائج النهائية للانتخابات لمقعد النقيب العام للأطباء سيتم يوم الأحد المقبل، وذلك بعد وصول كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالتصويت بكافة المحافظات.

وقال المستشار تامر عرفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنهم لم يتلقوا أى شكاوى من المحافظات طوال فترة فتح باب التصويت، مشيرًا إلى أن الإقبال كان ضعيفًا، وأن نتائج النقابات الفرعية بالمحافظات يتم بشكل فورى عقب انتهاء عمليات الفرز باللجان.

وفى نفس السياق، أشارت النتائج الأولية لانتخابات نقابة الأطباء إلى فوز الدكتور إبراهيم الزيات، مرشح قائمة الاستقلال، بمقعد النقيب بمحافظة الدقهلية، وفى محافظة سوهاج حصل الدكتور حسين خيرى، عميد قصر العينى، على مقعد النقيب العام للأطباء بواقع 466 صوتًا من إجمالى 633 صوتًا، وفى الجيزة حصل على 328 صوتًا من إجمالى 524.

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