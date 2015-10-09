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"الصحة" تضع خطة مستقبلية لعلاج فيروس C بطرح 3 أدوية مركبة جديدة

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"الصحة" تضع خطة مستقبلية لعلاج فيروس C بطرح 3 أدوية مركبة جديدة "الصحة" تضع خطة مستقبلية لعلاج فيروس C بطرح 3 أدوية مركبة جديدة
أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قامت بوضع خطة مستقبلية لاستخدام أدوية علاج مرضى فيروس سى فى بعد طرح أدوية الجيل الثانى لعلاج فيروس سى.

وقال الدكتور أشرف عمر لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يتم طرحها بداية نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنه سيتم طرح عقار الكيوريفو والدكلانزا والهارفونى.

من جانبه، قال الدكتور هشام أيوب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، إنه بعد أن صرحت وزارة الصحة المصرية بالموافقة على أكثر دواء لعلاج فيروس سى أصبح هناك أكثر من دواء لعلاج الفيروس لاختيار الأنسب حسب كل حالة على حدة للمريض.

وقال الدكتور أيوب، إن طرح أكثر من بديل يزيد الأمل فى شفاء معظم مرضى فيروس سى والتغلب على المشاكل الصحية المصاحبة للعدوى بالفيروس.

وأوضح أن الأبحاث الجديدة أظهرت أنه يمكن تقليل مدة العلاج عند استخدام أكثر من مضاد للفيروس، موضحًا أن هناك أكثر من دواء سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة وهى دواء الكيوريفو والدكلانزا ودواء الهارفونى وجميعها من الأدوية المركبة التى تحقق نسب شفاء تفوق الـ96%.

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مصر 365

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