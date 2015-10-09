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“داعش” يوزع منشورات لإرهاب السكان في سوريا

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“داعش” يوزع منشورات لإرهاب السكان في سوريا “داعش” يوزع منشورات لإرهاب السكان في سوريا

أرشيفية

 

أجرى  تنظيم ” داعش ” تكتيك جديد لإرهاب السكان بمناطق في سوريا، وبدأ بتوزيع منشورات تحمل تهديدات بالإبادة الجماعية.

ويوزع التنظيم هذه المنشورات، على وجه الخصوص في محافظة حماة في مناطق مثل الرستن، وفقًا للصحيفة الروسية ” روسكايا فيسنا “.

و تحتوي المنشورات  علي عبارات ‘‘ عندما تعارض حاكمًا يسمى حاكمًا إسلاميًا فأنت تعتبر كافرًا، وعندما تعارض حاكمًا ثوريًا فأنت خائن، أعلم أن الثورة والدين يأمرونك بالوقوف بوجه الظلم ’’.

وأضافت الصحيفة  إلى أن إرهابيي “داعش” يعتبرون كل السكان المدنيين، الذين لا يوافقون على أحكامهم هم  ” أعداء ” و يقعون  عرضة لهجمات داعش باستمرار، و يذكر أن تلك القرى لا تدعم تنظيم داعش .

سبوتنيك

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