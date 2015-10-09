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الصحة الفلسطينية: 14 شهيدا وألف مصاب خلال المواجهات مع الاحتلال فى 9 أيام

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الصحة الفلسطينية: 14 شهيدا وألف مصاب خلال المواجهات مع الاحتلال فى 9 أيام الصحة الفلسطينية: 14 شهيدا وألف مصاب خلال المواجهات مع الاحتلال فى 9 أيام
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 14 فلسطينيا استشهدوا منذ بداية المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الأول من أكتوبر الجارى، من بينهم 6 استشهدوا شرق غزة وخان يونس اليوم.

وأضافت الوزارة الفلسطينية ـ فى بيان صحفى مساء اليوم الجمعة - أن حصيلة الجرحى منذ الأول من أكتوبر وحتى مساء اليوم بلغت حوالى ألف مصاب بالرصاص الحى والمطاطى، ووصفت جروح العديد منهم بالخطيرة، إلى جانب مئات حالات الاختناق نتيجة قنابل الغاز.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 200 على الأقل بالرصاص الحى والمطاطى و7 آخرين بالرضوض نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح فى المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية وشرق غزة وشرق خان يونس، حتى مساء اليوم.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن هذه الإحصائية فقط للمصابين الذين دخلوا المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، مضيفة أن هناك مئات الحالات بالاختناق بالغاز والعديد من الإصابات عولجت ميدانيا.

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