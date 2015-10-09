«بيسيرو» مدرب لا يعرف طعم البطولات

كتب : حسام حسين

مدرب لا يعرف طريق الحصول على البطولات، بدأ مسيرته الكروية في نادي «يونياو دي سانتاريم»، ثم انتقل لنادي «سي دي ناسيونال» ليصعد نجمه ويحقق لقب الدوري البرتغالي بالدرجة الثانية.

عمل مساعد لمدرب ريال مدريد موسم - 2004-2003 لكنه يغادر النادي الملكي دون أي إنجازات.

تعاقد النادي الأهلي مع «جوزيه بيسيرو» المدرب البرتغالي، خلفًا للمدرب فتحي مبروك المدير الفني، والذي أقاله مجلس محمود طاهر، وذلك بعد النتائج الأخيرة للشياطين الحمر والخسارة أمام غريمه التقليدي لأول مرة منذ 2007، وعدم الحصل على أي بطولة بموسم 2015.

حكاية بيسيرو صديقه جوزيه مورينيو

تخرج بيسيرو في نفس الدورة التدريبية التي حصل عليها جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي، وتأتي الصدف ليكون نيلو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق هو مُعلم الثنائي مورينيو وبيسيرو في هذه الدورة التدريبية، ويقول فينجادا عن العلاقة بين الثنائي: “هما صديقان، ولاتزال تربطني علاقة جيدة ببسيرو حتى الآن”.

البداية

بدأ مسيرته التدريبية في موسم 93-1992 في ناد محلي صغير اسمه يونياو دي سانتاريم، بعد قضاء موسمين مع هذا النادي، قضى موسمين مع نادي يونياو دي مونتيمور، ثم ثلاثة مواسم مع أورينتال حتى العام 1999، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال مع هذا النادي بدأ نجمه بالصعود، ففاز بدوري الدرجة الثانية البرتغالي، وبعد موسمين استطاع الحصول على المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وبالتالي أوصل الفريق إلى الدوري الممتاز، بعد أن أنهى موسمه في الممتاز في المركز الحادي عشر وضمان الفريق لبقاءه.

ريال مدريد والبحث عن الذات

اختاره كارلوس كيروش كمساعد له في ريال مدريد للموسم 04-2003. لم تسر الأمور في مدريد على ما يرام، فتمت إقالة كيروش وعاد إلى منصبه كمساعد للمدرب في مانشستر يونايتد، فيما عرض على بيسيرو تدريب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وصل بيسيرو إلى النادي في الوقت الذي كانت فيه الكرة البرتغالية تعيش تغييرا ملحوظا، فبعد أن ترك مورينيو بورتو بعد أن سيطر على الدوري المحلي لموسمين متتاليين، كانت آمال مشجعي سبورتنج كبيرة في استعادة اللقب على يدي بيسيرو، وكانت البداية سيئة فقد تلقى ثلاث هزائم وتعادلين حتى الأسبوع التاسع، ولم يحقق نجاحات كبيرة مع النادي البرتغالي خاصة في بطولة الدوري، ولكن سجله في كأس الاتحاد الأوروبي كان أفضل، واستطاع الوصول إلى المباراة النهائية واللعب أمام سسكا موسكو الروسي، لكنه خسر اللقب بنتيجة 3-1.

النتائج لم تتحسن في الموسم الثاني 2005 لم تكن أقل مأساوية، فخسرالفريق فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا على يد أودينيزي الإيطالي، ثم خرج من كأس الاتحاد الأوروبي على يد هالمستاد السويدي. ورغم أن بداية الفريق في الدوري كانت أفضل، إلا أنه تلقى خسارة من سي دي ناسيونال، تلاها فوز هزيل على فيتوريا. وبعد الخسارة من هالمستاد، هُزم الفريق أمام نادي باسوس دي فيرييرا الصاعد حديثا. في السادي عشر من أكتوبر خسر الفريق أمام أكاديميكا دي كويمبرا، فتراجع إلى المركز السابع، وبعدها بيومين قبل رئيس النادي استقالة المدرب.

الضعيف بيسيرو

اُتهِم بيسيرو دائما بأنه غير قادر على ربط اللعب الإيجابي مع نتائج إيجابية. عُرِف بسييرو أيضًا بأنه لا يجيد تحفيز لاعبيه، وبأنه لا يستطيع إحكام قبضته على غرفة تبديل الملابس. أحد الأمثلة على ذلك هو ما اصطادته الكاميرا حين قام اللاعب فابيو روشمباك بشتم المدرب بعد أن قام باستبداله في إحدى المباريات، في حادثة تكررت بعد بضعة أشهر مع لاعب آخر هو البرازيلي ليدسون.

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الهلال السعودي

قرر بيسيرو البحث عن النجاح في مكان آخر، فتعاقد مع الهلال السعودي في مايو 2006.

حقق بيسيرو انطلاقة رائعة مع الهلال. تصدر الدوري ومجموعته في كأس الأمير فيصل بن فهد، ولكن النادي السعودي قرر إقالته بعد 8 أشهر فقط، وكان بسبب أن المدرب البرتغالي أجرى حوارا مع وسائل الإعلام في بلاده عن خبر انتقال الأسطورة لويس فيجو للعب مع اتحاد جدة. وأشاد بيسيرو في الحوار بالإمكانات الفنية والمادية لاتحاد جدة وشعبية النادي.

تصريحات بيسيرو أغضبت إدارة الهلال التي قررت إقالته رغم أنه نفى إجراء الحوار.

باناتانيكوس اليوناني

عاد بيسيرو من جديد لأوروبا من بوابة باناتانيكوس، ولكنه خسر الدوري اليوناني بعد هزيمة مذلة من الغريم أوليمبياكوس 4-0.

خرجت الجماهير في مظاهرات ضد بيسيرو، فقررت الإدارة إقالته.

رابيد بوخارست الروماني

لم يستمر المشوار طويلًا، في أكتوثر 2008 قرر رابيد بوخارست إقالة بيسيرو بعد توديع الدوري الأوروبي على يد فولفسبورج، ولكن بعدها بأيام تراجع النادي عن قراره.

بيسيرو تقدم باستقالته بعدها بـ3 أشهر بسبب عدم الاتفاق مع الإدارة.

العودة للسعودية

عاد بيسيرو للسعودية من جديد، ولكن مع المنتخب الذي انتقل لقيادته خلفا لناصر الجوهر. وكان الهدف هو التأهل لمونديال 2010.

بدأ بيسيرو عمله بفوز تاريخي على إيران في طهران 2-1 ليحقق الأخضر أول فوز في تاريخه على منافسه. كما أنها كانت الخسارة الأولى لإيران على أرضهم بعد 40 انتصارا متتاليا.

ولكن تراجعت النتائج بعدها، ليفشل منتخب السعودية في التأهل للمونديال. ولكن رحيل بيسيرو كان في يناير 2011، حيث خسر أول مبارياته في كأس الأمم الآسيوية أمام سوريا.

العودة للبرتغال

في صيف 2012، عاد بيسيرو للبرتغال للعمل مع فريق سبورتنج براجا. وبدأ رحلته بنجاح رائع، قاد براجا للتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعداما عبر أودينيزي في الدور التمهيدي بركلات الترجيح.،وتوج براجا بكأس الدوري البرتغالي تحت قيادة بيسيرو وفقا لما ذكره موقع فلجول .

ولكن في نهاية الموسم، قرر براجا فسخ التعاقد مع بيسيرو بالتراضي بعد الفشل في تحقيق هدف النادي بإنهاء الدوري البرتغالي ضمن المراكز الثلاث الأولى، مع الأداء المخيب في مجموعات دوري الأبطال.

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> الوحدة الإماراتي

في نوفمبر 2013، عاد بيسيرو إلى الوطن العربي ولكن من بوابة الوحدة الإماراتي، لينهي أول مواسمه في المركز الثاني في الدوري خلف أهلي دبي، ولكن الوحدة لم يصبر على النتائج المتراجعة، وقرر إقالته بعد منتصف الموسم الثاني مع الفريق.