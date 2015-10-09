"حسبة الإنسولين" تطبيق جديد يبتكره طبيب مصرى يضبط نسبته للأطفال مرضى السكر

تعتمد جميع العمليات الحيوية التى يقوم بها جسم الإنسان على ميكانيزم شديد الدقة والحساسية، وفى حالة تعرض أى من تلك العمليات للخلل يتطلب الأمر التدخل الدوائى، ويعد مرض السكر والاضطراب فى نسبة الإنسولين التى يفرزها الجسم من أكثر العمليات الحيوية تحسسا فى جسم الإنسان، حيث يتطلب تنظيمها نوعا من الدقة، خاصة عندما يصيب هذا المرض الأطفال.

وقد قام الطبيب المصرى هانى نعيم، استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، عضو الكلية الملكية بلندن، بابتكار تطبيق جديد يمكن تحميله على أجهزة الموبايل ليمكن الأهل من تنظيم نسبة الإنسولين التى يحتاجها أطفالهم تبعا لكمية الطعام التى يتناولونها.

عن هذا الابتكار يقول هانى نعيم شارحا: يعتمد ضبط سكر الأطفال - وبعض الكبار - على إعطاء إنسولين قاعدى (طويل المفعول) وإنسولين قصير المفعول مع الأكل.. ويتم حساب جرعة الإنسولين قصير المفعول بناءً على مستوى السكر قبل الأكل وعلى كم ونوع الطعام.

ومن الممكن تقسيم الجرعة إلى جزئين: الجرعة التصحيحية، وهى كم الإنسولين المطلوب لتوصيل معدل السكر إلى المستوى المثالى أى تصحيح معدل السكر، وهذا يتم عن طريق حساب نسبة السكر المراد خفضها وقسمتها على معامل حساسية الجسم للإنسولين.

جرعة معادلة النشويات، وهى تكون عن طريق حساب كم النشويات التى تناولها المريض وقسمتها على معامل النشويات للإنسولين.

وفى النهاية يتم حساب الجرعة عن طريق جمع الرقمين السابقين.. وهذا يستلزم معرفة المحتوى النشوى لأى من الأطعمة التى تناولها الطفل.

وقد وجدنا أن هذه الحسابات تمثل صعوبة بالغة فى المرضى ما لم يكونوا على مستوى تعليمى مرتفع جدا.. وكان هذا هو العائق الأساسى فى تطبيق هذه الطريقة فى مصر.

ثم كانت ملاحظة أن معظم الناس يجيدون استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها خاصةً نظام الأندرويد، وهذه الملاحظة موجودة على جميع المستويات العلمية والثقافية إلا فيمن لا يعرفون القراءة والكتابة.

فتم التفكير فى عمل تطبيق أندرويد مجانى يقوم بعمل هذه الحسابات وملحق به جداول المحتوى النشوى للطعام، مما يسّهل الحسابات للمرضى، واسم هذا التطبيق هو "حسبة الإنسولين"