صوابعك منملة.. فتش عن اختناق العصب الوسطى

العصب الوسطى

أهم أسباب الإصابة باختناق العصب الوسطى

يشتكى البعض من تكرار الشعور بتنميل أصابع اليد، خاصة الإصبع الوسطى، نتيجة حدوث اضطراب لأعصاب اليد خاصة العصب الوسطى فى أغلب الحالات.>قال الدكتور هشام عزام، أخصائى جراحة العظام، إن العصب الوسطى هو المسئول الرئيسى عن تغذية الشعور بالإحساس لأصابع اليد، الإبهام والسبابة والوسطى وإصبع الخاتم، حيث ينشأ العصب الوسطى بداية من الرقبة والجذور العنقية خاصة الجذر العنقى الخام، ويمر من الرقبة إلى الطرف العلوى عبر الابط ليغذى فى طريقه العديد من العضلات.>ويستكمل د. هشام، قائلا: يتعرض العصب الوسطى للاختناق عند قناة ضيقه بالرسغ ومعه الأوتار القابضة للأصابع، أثناء مروره لتغذية إحساس أصابع اليد هناك بعض الأسباب والعوامل التى تساهم فى حدوث اختناق للعصب الوسطى وأهمها:>1) الإصابة بمرض السكر.>2) البدانة وزيادة الوزن.>3) شرب الكحوليات والتدخين.>4) التهاب الغشاء السينوفى حول الأوتار.>5) ما بعد الولادة.

ويتابع د. هشام قائلا "عادة ما تتسبب الإصابة باختناق العصب الوسطى، فى شكوى المريض من تنميل الأصابع، خاصة الأوسط بصورة متكررة".

لذلك ينصح د. هشام يجب على من يعانى من تنميل الأصابع، ووجود ضعف بحركته ضرورة استشارة الطبيب المختص لمعرفة سبب ذلك، وللاطمئنان من عدم تعرض العصب الوسطى للاختناق.