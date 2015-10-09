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النتائج الأولية تشير إلى تقدم مرشح قائمة الاستقلال لمنصب نقيب أطباء الجيزة

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النتائج الأولية تشير إلى تقدم مرشح قائمة الاستقلال لمنصب نقيب أطباء الجيزة النتائج الأولية تشير إلى تقدم مرشح قائمة الاستقلال لمنصب نقيب أطباء الجيزة
تشير النتائج الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفى إلى تقدم الدكتور محمد نصر مرشح قائمة الاستقلال المرشح لمنصب نقيب أطباء الجيزة، وفوز الدكتور حسين خيرى عميد قصر العينى ومرشح الاستقلال بمقعد النقيب العام فى الفيوم بواقع 320 صوتا مقابل 77 للدكتور أحمد شوشة.

كما أشارت النتائج الأولية إلى تقدم قائمة الاستقلال بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

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