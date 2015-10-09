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ناجح إبراهيم من الإسكندرية: "طظ فى الشرعية التى أضاعت أرواح الشباب"

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ناجح إبراهيم من الإسكندرية: "طظ فى الشرعية التى أضاعت أرواح الشباب" ناجح إبراهيم من الإسكندرية: "طظ فى الشرعية التى أضاعت أرواح الشباب"
قال الدكتور ناجح إبراهيم، خلال مؤتمر حزب النور بمنطقة أبيس بالإسكندرية، إن الوطن دخل فى معركة لا قيمة لها وذهب فيها العديد من أرواح الشباب ودخل الكثير فى السجون من أجل الشرعية، قائلا: "راحت الشرعية ولم تحقن الدماء، وطظ فى الشرعية التى أضاعت أرواح الشباب".

وأضاف "ناجح" أنه على حزب النور أن يقدم نموذجاً لإسلام السياسى البعيد عن الشدة، قائلا: "كيف نقدم لهم الدين وأساءنا تقديم الإسلام للناس لم نقدمه طريا ليناً بل هناك من قدمه شديداً وفى صورة كريهة".

وأشار أن الدعاة الذين ينشرون الإسلام بهذه الصورة الكريهة يحملون وزر الكفر والذين كفروا حسب مقولة للشيخ الغزالى، مؤكدا أن أدوار حزب النور فى المرحلة القادمة أن يحبب الناس فى الإسلام ويقربهم إليه إلى الأيسر وليس الأصعب وبطريقة لينة وسهلة.

واستطرد "ناجح" حديثه عن الصدام بين الشباب الإسلامى والدولة مؤكداً أن جميع التجارب باءت بالفشل وأضاعت أجيال ولا يتعلم الشباب من هذه التجارب ويبدأ من النقطة التى بدء منها قبله.

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مصر 365