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"الأزهر":تمادى الكيان الصهيونى فى ممارساته نتيجة الصمت الدولى على سياساته

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"الأزهر":تمادى الكيان الصهيونى فى ممارساته نتيجة الصمت الدولى على سياساته "الأزهر":تمادى الكيان الصهيونى فى ممارساته نتيجة الصمت الدولى على سياساته
أعرب الأزهر الشريف عن بالغ استنكاره وإدانته لمواصلة الكيان الصهيونى لاعتداءاته على الشعب الفلسطينى الأعزل، مما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات، خلال المواجهات التى وقعت اليوم الجمعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان له، أن تمادى الكيان الصهيونى فى ممارساته اللا مسئولة، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولى الرهيب تجاه سياسات هذا الكيان، الذى يقتل الأبرياء ويعتدى على المقدسات الدينية فى انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب الأزهر الشريف كافة منظمات المجتمع الدولى ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، بتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى، والتحرك الفورى لمنع الغطرسة الصهيونية والتصدى لكل ما يتعرض له هذا الشعب الصابر من اعتداءات وحشية وبربرية.

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مصر 365