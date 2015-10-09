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محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء شركة وطنية للاستثمار برأسمال 500 مليون جنيه

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محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء شركة وطنية للاستثمار برأسمال 500 مليون جنيه محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء شركة وطنية للاستثمار برأسمال 500 مليون جنيه
أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، تأسيس شركة وطنية للاستثمار فى شتى القطاعات، سواء الصناعية، أوالتجارية، أو الزراعية، أو السياحية، أو الخدمية، بالمحافظة، برأسمال يبدأ من 500 مليون جنيه، ليصل خلال 3 سنوات إلى 11 مليار جنيه.

وقال المحافظ فى تصريحاتٍ له اليوم الجمعة، إنه سيتم إنشاء الشركة بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والجهاز الوطنى لتنمية سيناء، ومحافظة شمال سيناء، وشركة "أيادى" للاستثمار، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق أرباح للمساهمين فى الشركة، إلى جانب تحقيق مكاسب مالية لخزينة الدولة، لتعود مرة أخرى فى صورة مشروعات تنموية يتم تمويلها من العائد.

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مصر 365