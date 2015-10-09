«البيت الأبيض»: توقف برنامج تدريب المعارضة السورية «مؤقتًا»

أكد نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الإستراتيجية بن رودس، اليوم الجمعة، توقف برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة مؤقتا وليس إنهاؤه.

وقال بن رودس -في مؤتمر صحفي- إن البرنامج مستمر لأن جزءًا كبيرًا من الموارد الهائلة المخصصة لهذا البرنامج يركز على توفير المعدات والأسلحة للقوى المعارضة التي تقاتل تنظيم داعش في سوريا، وأن ما يتم حاليا هو مراجعة وصول تلك المعدات بصورة أكثر عملية إلى من يخوضون القتال ضد داعش. مضيفا أنه لا يستبعد تدريب المعارضة السورية في المستقبل.

وتابع إن ما يتم حاليا هو مراجعة وتصحيح لنقاط الضعف وبناء علاقات مع قادة المعارضة العاملين على الارض لتوفير احتياجاتهم من المعدات.

من جانبه، أكدت كريستين وورمورث وكلية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للشئون السياسية، تعليق برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة مؤقتا نتيجة لما وصفته بالتحديات الهائلة والمعقدة في سوريا غير أنها أكدت أن النقاط الرئيسية للإستراتيجية الأمريكية لاتزال قائمة.

وأشارت إلى أن البنتاجون يحاول حاليًا التعاون مع العناصر المحلية القادرة على العمل على الارض خاصة في مناطق شمال شرق سوريا.

وأضافت أن الغرض من مراجعة برنامج تدريب المعارضة السورية هو العمل مع الجماعات الموجودة على الارض لمحاربة داعش وتزويدهم بالمعدات التي تجعلهم أكثر فاعلية في عملياتهم القتالية ضد داعش بالتوازي مع الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف مواقع التنظيم الإرهابي، لافتة إلى أن البنتاجون يعمل أيضا على البحث عن جماعات أخرى تحارب داعش خاصة في شمال شرق سوريا.

ا ش ا