ضبط أكثر من ٦ آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها لضبط كافة المخالفات في مجال سرقة التيار الكهربائي.

وأسفرت هذه الجهود التي شنت، خلال ٢٤ ساعة، تحت إشراف مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، اللواء سامي الميهي، عن ضبط ٦ آلاف و٣٦٨ قضية سرقة تيار كهربائي من خلال التوصيلات غير القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قامت شرطة الكهرباء بتحصيل ٦ آلاف و١٩٢ غرامة سرقة تيار كهربائي وتحصيل ٢١ مخالفة شروط تعاقد وتنفيذ ٦٨٩ جنحة حبس.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.