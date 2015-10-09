تغريدة – ' أنت غير مرحب بك يا بيسيرو في الأهلي '

شن جمهور النادي الأهلي حملة على الحساب الرسمي للمدير الفني الجديد للفريق جوزيه بيسيرو مطالبا إياه بعدم تولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة رسميا عن تعاقده مع بيسيرو لمدة عام واحد خلفا لفتحي مبروك، ومن المقرر أن يتولى المدرب البرتغالي المهمة عقب لقاء السوبر أمام الزمالك.

وقام جمهور الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإرسال التغريدات إلى حساب المدرب البرتغالي الرسمي وكُتب فيها"أنت غير مرحب بك يا بيسيرو في الأهلي".

ويتهم بيسيرو بأنه مدرب ضعيف الشخصية، ما جعل جماهير الأهلي ترفض وجوده على مقعد المدير الفني الجديد للفريق.