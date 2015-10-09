6 تعبيرات جديدة بجانب الإعجاب في «الفيس بوك»

بدأ موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” تقديم خدمة تعبيرات الوجه مع زر الإعجاب، للمستخدمين اعتبارًا من اليوم الجمعة، في إسبانيا وأيرلندا.

و يتيح الفيس بوك للمستخدمين إمكانية الاختيار بين 6 تعبيرات، منها وجه الحب و الضحك أو الحزن والغضب، بجانب زر الإعجاب، وفقًا لما ذكره موقع “إيه بي سي نيوز”.

وقال كريس كوكس مدير الانتاج في الفيس بوك : ‘‘ نطلق اختبارًا تجريبيًا لتعبيرات الوجه، وهي أكثر تعبيرًا عن المشاعر من زر الإعجاب ’’، مشيرًا إلى أنها ليست «زر عدم الإعجاب» الذي أعلنت الشركة سابقا أنها تبحث طلبات المستخدمين لتوفيره.

وأضاف: ‘‘ درسنا التعليقات وردود الأفعال الأكثر شيوعًا بين مستخدمي فيس بوك، ثم بدأنا العمل على تصميم تجربة حول هذه الانفعالات بصورة أنيقة ومرحة ’’.