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تعرف على طلبات بيسيرو من الأهلي بشأن الجهاز المعاون

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تعرف على طلبات بيسيرو من الأهلي بشأن الجهاز المعاون تعرف على طلبات بيسيرو من الأهلي بشأن الجهاز المعاون

من يعاون جوزيه بيسيرو في الأهلي بعدما تعاقد الفريق الأحمر معه؟ ومتى يصل إلى ويتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام؟ هذا ما يجيب عنه FilGoal.com.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة عن تعاقده مع بيسيرو لمدة عام خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى مسؤولية الفريق عقب لقاء السوبر أمام الزمالك (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com أن بيسيرو في مفاوضاته مع الأهلي طلب بشكل مبدئي أن يستقدم معه مدرب أحمال ومحلل أداء ليعاوناه في مهمته مع المارد الأحمر.

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ولكن هوية المدرب المساعد لم يتم تحديدها حتى الآن، فبيسيرو يفضل أن يكون معه مساعدا من البرتغال، فيما يرغب الأهلي في أن يكون مصريا.

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن قواعد ناديه تنص على أن المدرب يجب أن يكون أجنبيا والمساعد مصريا.

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي إلى مصر خلال 48 ساعة، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي.

فحتي الآن لم يتم اتخاذ القرار حول إقامة المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميا مدربا للأهلي بشكل منفرد، أو الانتظار حتى عودة الفريق من الإمارات عقب لقاء السوبر أمام الزمالك.

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