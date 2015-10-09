زيزو لـ في الجول: رسالة إلى جماهير الأهلي عن مانويل جوزيه وبيسيرو

وجه عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني الحالي للنادي الأهلي ومدير الكرة بشكل مؤقت رسالة إلى جماهير الأهلي عبر FilGoal.com بعد التعاقد مع جوزيه بيسيرو كمدير فني للفريق.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وسيقود "زيزو" الأهلي في لقاء السوبر ضد الزمالك قبل أن يتولى بيسيرو مهمة تدريب الفريق.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي عبر FilGoal.com قائلا: "متفهم أن قطاع كبير من جماهير النادي الأهلي كانت تريد عودة مانويل جوزيه وأعلم أنه أفضل من قاد الأهلي عبر التاريخ".

وأضاف "كذلك عدد كبير من الجماهير لديه تحفظات علي بيسيرو ولكني أثق في جماهير الأهلي قبل أن انظر إلي إسم المدرب. هذا قرار مجلس بالطبع، وسواء اختلفت معهم أو اتفقت، فالمساندة هي كل ما نملك لمصلحة النادي الآن".

وقال زيزو موجها رسالته إلى جماهير الأهلي عبر FilGoal.com: "أنتم تساندون الأهلي في كل الأوقات وتحت أي ظروف. وقوفكم مع الفريق في هذا الوقت بجانب الإدارة هو ما سيساعد الفريق على النجاحات في الفترة المقبلة".

"أظن أن جمهور الأهلي بإمكانه أن يصنع جوزيه آخر بمساندته المعهودة دائما."