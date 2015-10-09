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صورة – إصابة كهربا في مران المنتخب

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صورة – إصابة كهربا في مران المنتخب صورة – إصابة كهربا في مران المنتخب

تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب منتخب مصر للإصابة خلال مران الفريق الذي أقيم يوم الجمعة استعدادا للقاء زامبيا يوم الأحد المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الزامبي في أبو ظبي على ملعب نادي الوحدة الإماراتي وديا في إطار استعداد الفراعنة لخوض باقي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017، وتصفيات كأس العالم 2018.

وأصيب كهربا بكدمة في قدمه اليمنى أثناء المران المسائي لمران مما جعله يغادر المران بناء على طلب من الجهاز الفني.

وفضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر والطبي عدم استكمال اللاعب للمران حفاظا على جاهزيته وعدم تفاقم الإصابة.

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فيديو اليوم السابع

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