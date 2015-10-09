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مدرب الأهلي الجديد - بيسيرو لـ في الجول: لا أعرف متى سأحضر إلى القاهرة!

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مدرب الأهلي الجديد - بيسيرو لـ في الجول: لا أعرف متى سأحضر إلى القاهرة! مدرب الأهلي الجديد - بيسيرو لـ في الجول: لا أعرف متى سأحضر إلى القاهرة!

لا يعرف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للأهلي موعد حضوره إلى القاهرة من أجل الاجتماع بمجلس إدارة النادي الأحمر، وتوقيع العقود.

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الأهلي أعلن بشكل رسمي عن تولي بيسيرو الإدارة الفنية للفريق، لمدة موسم.

ويبدأ الرجل عمله مع الأهلي عقب مباراة السوبر أمام الزمالك، والتي يقود الفريق الأحمر فيها عبد العزيز عبد الشافي بشكل مؤقت.

في المقابل، لم يعلن بيسيرو عن اتفاقه مع الأهلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أو أي وسيلة اتصال أخرى.

وأجرى FilGoal.com مكالمة هاتفية مع بيسيرو الذي يتواجد حاليا في البرتغال، للتحدث عن العمل مع الأهلي.

ورد بيسيرو: "أشكركم جدا، ولكن حتى الآن لا أستطيع أن أتحدث عن الاتفاق أو الأهلي".

وتابع "تحياتي لكل مشجعي الأهلي، ولكن ليس لدي ما أصرح به حول الاتفاق في هذه اللحظة، ربما مستقبلا ستتضح الأمور أكثر".

وواصل متما "حتى الآن، لا أعرف متى سأحضر إلى القاهرة من أجل الاجتماع مع إدارة الأهلي".

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