مدرب الأهلي الجديد - بيسيرو لـ في الجول: لا أعرف متى سأحضر إلى القاهرة!

لا يعرف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للأهلي موعد حضوره إلى القاهرة من أجل الاجتماع بمجلس إدارة النادي الأحمر، وتوقيع العقود.

الأهلي أعلن بشكل رسمي عن تولي بيسيرو الإدارة الفنية للفريق، لمدة موسم.

ويبدأ الرجل عمله مع الأهلي عقب مباراة السوبر أمام الزمالك، والتي يقود الفريق الأحمر فيها عبد العزيز عبد الشافي بشكل مؤقت.

في المقابل، لم يعلن بيسيرو عن اتفاقه مع الأهلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أو أي وسيلة اتصال أخرى.

وأجرى FilGoal.com مكالمة هاتفية مع بيسيرو الذي يتواجد حاليا في البرتغال، للتحدث عن العمل مع الأهلي.

ورد بيسيرو: "أشكركم جدا، ولكن حتى الآن لا أستطيع أن أتحدث عن الاتفاق أو الأهلي".

وتابع "تحياتي لكل مشجعي الأهلي، ولكن ليس لدي ما أصرح به حول الاتفاق في هذه اللحظة، ربما مستقبلا ستتضح الأمور أكثر".

وواصل متما "حتى الآن، لا أعرف متى سأحضر إلى القاهرة من أجل الاجتماع مع إدارة الأهلي".

طالع أيضا

خبر في الجول – إسلام الشاطر مرشح لمنصب مدير الكرة بالأهلي

في الجول يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع بيسيرو .. حضور مورينيو وقرار طاهر

طلعت يوسف لـ في الجول: بيسيرو ضعيف الشخصية؟ أمر واحد سيوضح كل شيء

زيزو لـ في الجول: رسالة إلى جماهير الأهلي عن مانويل جوزيه وبيسيرو

تعرف على طلبات بيسيرو من الأهلي بشأن الجهاز المعاون

تحليل في الجول - كيف يلعب بيسيرو.. يخشى الهجوم ويلعب برأس حربة واحد وبشرى للاعبي الارتكاز

في الجول يكشف – لماذا تراجع الأهلي عن قرار استبعاد "المرشح الأول" بيسيرو

مدرب الأهلي بيسيرو – بطولة واحدة في مسيرته بالكامل.. وإنجاز وحيد مع سبورتنج

بالفيديو - مدرب الأهلي .. عندما ضم بيسيرو 4 لاعبين للمنتخب "حتى يصالح صديقه"

مدرب الأهلي الجديد - لماذا دخل مورينيو في خلاف مع صديقه بيسيرو.. وكيف حل فينجادا الأمر

مدرب الأهلي الجديد - بيسيرو.. صديق مورينيو وتلميذ فينجادا الذي يطارده فيريرا

رسميا.. جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للأهلي