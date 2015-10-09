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في الجول يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع بيسيرو .. حضور مورينيو وقرار طاهر

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في الجول يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع بيسيرو .. حضور مورينيو وقرار طاهر في الجول يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع بيسيرو .. حضور مورينيو وقرار طاهر

كيف كانت كواليس تعاقد الأهلي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو؟ كواليس من لندن بحضور البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومحمود طاهر رئيس الأهلي يكشفها FilGoal.com.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

ولكن كيف جاءت كواليس إتمام صفقة مدرب الأهلي الجديد؟ FilGoal.com يكشف.

طاهر من لندن

وعلم FilGoal.com إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي هو الذي تولى بنفسه كافة المفاوضات مع بيسيرو.

طاهر سافر إلى لندن وجلس مع بيسيرو وقاد بنفسه المفاوضات وكان يخطر أعضاء مجلس إدارة النادي بكل جديد.

وبالفعل أتم طاهر المفاوضات بنجاح مع بيسيرو من لندن وأخطر أعضاء مجلس الإدارة بذلك ولم يتدخل أي عضو من مجلس الإدارة ولا هيثم عرابي مدير التعاقدات بالنادي في أمور التفاوض مع المدرب البرتغالي.

حضور مورينيو

وعلم FilGoal.com إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي كان حاضرا في أحد الاجتماعات التي حدثت بين طاهر وبيسيرو في لندن.

وأشاد مورينيو ببيسيرو الذي كان تخرج من نفس الدورة التدريبية مع بيسيرو بالمدرب البرتغالي.

وأكد مورينيو لبيسيرو إنه سيحضر إلى القاهرة في حالة إتمام الصفقة لأجل تهنئة مدرب الأهلي الجديد.

وكان مورينيو قد تحدث أكثر من مرة في وقت سابق مشيدا ببسيرو: "هو الرجل الثاني بعدي في البرتغال".

وعقب الاجتماع وجه مورينيو الدعوة لطاهر وبيسيرو لحضور مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ضد مكابي تل أبيب. وهو ما حدث.

كما سلم البرتغالي مورينيو قمصان تشيلسي كهدية لكلا من بيسيرو ومحمود طاهر.

إلى البرتغال

ولم يكتف الأهلي بالاتفاق مع بيسيرو في لندن بل سافر أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي إلى البرتغال لأجل معرفة رأي الاتحاد البرتغال وإدارات الأندية في بيسيرو.

وعلم FilGoal.com إن عضو مجلس إدارة الأهلي أستقبل العديد من الأنباء الإيجابية بعدما سأل عن بيسيرو.

فأغلب إدارة الأندية البرتغالية التي خاطبها عضو مجلس إدارة الأهلي إلى جانب الاتحاد البرتغالي أشاد بالمدرب.

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