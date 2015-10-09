خبر في الجول – إسلام الشاطر مرشح لمنصب مدير الكرة بالأهلي

بات إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق مرشحا لتولي منصب مدير الكرة بالفريق وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة تعاقده لمدة موسم مع بيسيرو خلفا لفتحي مبروك، ومن المقرر أن يتولى المسؤولية عقب نهاية لقاء السوبر أمام الزمالك.

وفي الجهاز الفني الجديد للأهلي مع بيسرو بات الشاطر كما علم FilGoal.com مرشحا لتولي منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

ولم يسبق للشاطر أن تولى أي مناصب إدارية بعد اعتزاله ولكنه اتجه للعمل في المجال الإعلامي.

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد أكد في تصريحات سابقة أن المعايير التي ينبغي توافرها في مدير الكرة الجديد أن يكون اسما قويا ومحبوبا من الجميع، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس شرطا أن يكون له خبرة سابقة في ذلك المجال.