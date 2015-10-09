أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – إسلام الشاطر مرشح لمنصب مدير الكرة بالأهلي

Google+ Print
خبر في الجول – إسلام الشاطر مرشح لمنصب مدير الكرة بالأهلي خبر في الجول – إسلام الشاطر مرشح لمنصب مدير الكرة بالأهلي

بات إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق مرشحا لتولي منصب مدير الكرة بالفريق وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة تعاقده لمدة موسم مع بيسيرو خلفا لفتحي مبروك، ومن المقرر أن يتولى المسؤولية عقب نهاية لقاء السوبر أمام الزمالك.

وفي الجهاز الفني الجديد للأهلي مع بيسرو بات الشاطر كما علم FilGoal.com مرشحا لتولي منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

ولم يسبق للشاطر أن تولى أي مناصب إدارية بعد اعتزاله ولكنه اتجه للعمل في المجال الإعلامي.

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد أكد في تصريحات سابقة أن المعايير التي ينبغي توافرها في مدير الكرة الجديد أن يكون اسما قويا ومحبوبا من الجميع، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس شرطا أن يكون له خبرة سابقة في ذلك المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع