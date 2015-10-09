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محمود بكر لـ في الجول: بيسيرو هو الفرصة الأخيرة لمجلس إدارة الأهلي وإلا

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محمود بكر لـ في الجول: بيسيرو هو الفرصة الأخيرة لمجلس إدارة الأهلي وإلا محمود بكر لـ في الجول: بيسيرو هو الفرصة الأخيرة لمجلس إدارة الأهلي وإلا

يرى المعلق الكروي المخضرم محمود بكر إن البرتغالي جوزيه بيسيرو هو الفرصة الأخيرة لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وتحدث محمود بكر لـFilGoal.com بعد قرار تعيين بيسيرو مديرا فنيا للنادي الأهلي قائلا: "لا يجب علينا أخذ انطباع إن بيسيرو ضعيف الشخصية بسبب ما حدث معه في الخليج".

وأوضح "تحكم لاعبو الخليج والأندية الخليجية والإدارات مع الأجانب تعامل مختلف تماما ولذلك لا يجب علينا الحكم على بيسيرو بإنه ضعيف الشخصية بمجرد ما حدث في الخليج".

وأكمل حديثه قائلا: "بيسيرو هو أخر فرصة لمجلس إدارة طاهر. فالـ"ثالثة ثابتة".

وأضاف في حديثه مع FilGoal.com "الإدارة تعلم ذلك جيدا ولذلك لا أعتقد إنها ستتعاقد مع من لا تثق به لتفادي أي سقوط أخر. ومن هنا جاء التعاقد مع بيسيرو".

وأتم "التجربة ستثبت لنا صحة ما يقال عن شخصيته".

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