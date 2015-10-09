غدًا.. استئناف محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدًا السبت، برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة" وتستمع إلى مرافعة الدفاع.

وكان النائب العام أحال فى أواخر مايو 2012 كلا من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية وتدير أحد صناديق (أوف شور).