ضبط راكب لبنانى حاول تهريب 42 ألف دولار قبل سفره إلى بيروت

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب لبنانى بحوزته مبالغ مالية كبيرة قبل سفره إلى بيروت.

البداية أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن الطائرة المتجهة إلى بيروت اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز الكشف عن الحقائب فى محتوى حقيبة الراكب الذى يدعى "أنطوان.أ" وبفتحها عثر بداخلها على مبلغ 42 ألف دولار، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

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