رسميًا .. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالسويس‎

أعلن الدكتور تامر البوهي، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالسويس، نتائج الانتخابات بعد عملية الفرز التي استمرت ساعتين، حيث تم إعلان فوز الدكتور مجدي البحيري بمنصب النقيب بالتزكية وفوز الدكتور محمد حفني والدكتور مدثر نور الدين ” فوق السن ” و الدكتور وائل الشرقاوي والدكتور شادي كمال عباس ” تحت السن ” بالتزكية.

أضاف رئيس لجنة الانتخابات في تصريحات خاصة أن نتائج التصويت لمرشحي فوق السن وتحت السن والنقيب ومقعد شرق الدلتا سوف يتم أبلاغه رسميًا للجنة الانتخابات الرئيسية بالقاهرة لجمع نتائج التصويت على مستوى الجمهورية و إعلان النتائج العامة للفوز بالمقاعد.

يذكر أن مجلس نقابة الأطباء بعد نتائج الانتخابات للتجديد النصفي اليوم يتكون من ” الدكتور مجدي البحيري نقيب، الدكتور تامر البوهي والدكتور حازم شوقي والدكتور مدثر نور الدين والدكتور محمد حفني والدكتور وائل الشرقاوي والدكتور محمود حفني والدكتور محمد سلامة عبد الله والدكتور شادي كمال عباس “.