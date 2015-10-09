بالصور.. مرشح الوفد بإمبابة وآخر مستقل يستغلان منشآت حكومية فى الدعاية

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، تعليق طارق سعيد حسنين، المرشح على المقعد الفردى بدائرة إمبابة، لافتات الدعاية الخاصة به، على واجهة بنك التنمية والائتمان الزراعى قطاع الجيزة، الكائن بشارع كورنيش النيل بالقرب من ميدان الكيت كات، والتابع للحكومة فى مخالفة لنص القانون.

كما رصدت "اليوم السابع" أيضا، تعليق محمد عبد اللطيف مرشح حزب الوفد، على ذات المقعد بدائرة إمبابة، لافتات دعائية على واجهة مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، الموجودة بتقاطع شارع عبد الحميد شندى، مع شارع كورنيش النيل، بجوار قسم شرطة إمبابة، فى مخالفة صريحة لنص القانون.

استغلال المبانى والمنشآت الرسمية فى الدعاية الانتخابية.. مرشح يعلق لافتة على سور مستشفى أسوان الجامعى.. والدعاية تكسو المصالح الحكومية والمساجد ومراكز الشباب فى الفشن ببنى سويف