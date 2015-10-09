مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات شرق صنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربى اليوم الجمعة مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى مديرية خولان، التى تقع على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة اليمنية صنعاء والمجاورة لمديرية صرواح بمحافظة مأرب والتى تم تحريرها منذ نحو 4 ايام .

وذكر موقع المصدر أون لاين الإخبارى أن الطائرات استهدفت تجمعات وآليات للميليشات فى منطقة الاعروش فى خولان؛ ما أدى إلى تدمير العتاد وسقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات.

ومن ناحية أخرى، قصفت الطائرات مواقع للميليشيات فى محافظة الحديدة غرب اليمن، منها منتجع سياحى فى منطقة التحتيا يملكه أحد الاشخاص الموالين للحوثيين وموقع جبل الملح فى منطقة الصليف شمال الحديدة ومنزل الرئيس اليمنى اسابق القريب من مستشفى الثورة العام ودمرته تماما .