أمريكا تمد لبنان بقذائف "عالية الدقة" لمساعدته فى تأمين الحدود مع سوريا

قالت السفارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد إمداد الجيش اللبنانى بشحنة من قذائف المدفعية الموجهة بالليزر فى صفقة أسلحة قيمتها 8.6 مليون دولار تهدف لمساعدة لبنان على التصدى لعمليات التوغل عبر الحدود من سوريا.

وأضافت فى بيان أن الصفقة التى تشمل 50 صاورخ هيلفاير جو-أرض و560 قذيفة مدفعية بما فى ذلك "الذخائر عالية الدقة" ستعزز قدرة الجيش اللبنانى "على تأمين حدود لبنان فى مواجهة عنف المتطرفين".

وشهد لبنان - الذى لا يزال فى طور إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية التى استمرت 15 عاما- اشتباكات بين مسلحين موالين لطرفى الصراع السورى فضلا عن هجمات على الجيش وهجمات لمسلحين سوريين عبر الحدود.

وقال مصدر عسكرى لبنانى لرويترز إنه تم تسليم الصواريخ الجديدة و"قذائف مدفعية دقيقة" من العيار 155 مليمتر، وتقول الولايات المتحدة إنها ستضاعف المساعدات العسكرية للبنان خلال العام القادم إلى 150 مليون دولار فى ضوء تدفق اللاجئين بسبب الصراع السورى .