قائد عسكرى إسرائيلى يزعم عبر "الجزيرة": لا نستخدم الرصاص ضد الفلسطينيين

اتهم اللواء يوأف مردخاى، منسق العمليات فى الأراضى الفلسطينية، جهات إسلامية وصفها بالمتطرفة بأنها السبب الرئيسى فى المواجهات الحالية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.

وقال فى اتصال هاتفى لقناة الجزيرة التى فتحت منبرها له لإلقاء التهم والأكاذيب، إن الوضع فى القدس والمسجد الأقصى لم يتغير، وذلك رغم ما تقوم به إسرائيل من عمليات تهويد ومنع للفلسطينيين من الصلاة فى الأقصى.

وأكد "مردخاى" أن الجيش الإسرائيلى مستعد لأى تصعيد من قبل الفلسطينيين إذا ما استمروا فى مواجهة الجيش الإسرائيلى فى القدس والضفة الغربية.

وزعم "مردخاى " على شاشة الجزيرة أن جنود الجيش الإسرائيلى لم يستخدموا الرصاص الحى بحق الفلسطينيين، رغم تداول فيديو اليوم الجمعة لقوات الاحتلال وهم يغتالون فتاة فلسطينية.