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هيكل: "داعش" بلا مستقبل وتفكك العالم العربى يؤدى لاستمرار الإرهاب

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هيكل: "داعش" بلا مستقبل وتفكك العالم العربى يؤدى لاستمرار الإرهاب هيكل: "داعش" بلا مستقبل وتفكك العالم العربى يؤدى لاستمرار الإرهاب
قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، إن محمد على وعبد الناصر اتفقا على أهمية سوريا فى المعادلة الإقليمية رغم اختلاف الظروف والرؤى، موضحاً أن موقع سوريا الجغرافى يجعلها بؤرة الصراع والمنافسة فهى الجائزة الحقيقية بالمنطقة، ومن يستولى على سوريا فى أى مرحلة من مراحل التاريخ يستطيع أن يفعل دور أكبر فى المنطقة العربية.

وأضاف هيكل خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، فى سلسلة حلقات " أين وإلى أين؟"، على فضائية "سى بى سى"، أن بشار الأسد يدخل فى صراع أكبر منه مع قوى كبرى، موضحاً أن التدخل الروسى فى سوريا جاء بعد إدراك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لضعف الولايات المتحدة وانشغال أوروبا بقضية الوحدة والتعايش.

وأوضح أن تنظيم داعش بلا مستقبل ولكن ما يمر به العالم العربى من تفكيك يجعل الإرهاب مستمراً، لافتاً إلى أن خروج القضية الفلسطينية من المعادلة زاد من التناقضات التى تشهدها المنطقة.

وذكر هيكل أن الهجرة إلى أوروبا كانت مطلباً قديماً، وما تشهده المنطقة ساهم فى حدوث موجة النزوح الحالية، وقال ساخرا: "العالم العربى كله لو وجد وسيلة للهجرة ما تأخر"، مضيفاً أن الهجرة إلى أوروبا جاءت بسبب ما يتعرض له العالم العربى من قهر وتفاوتات طبقية.

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مصر 365

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