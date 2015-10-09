توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الإقليمى لصحة المرأة والجمعية الدولية لأورام الثدى

بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي المتزامن مع شهر أكتوبر الجارى، قام المركز الإقليمي لصحة وتنمية المرأة برئاسة الدكتور سامح سعد الدين أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الإسكندرية بتوقيع مذكرة تعاون مع الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء " BGICS"برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية.

وقال الدكتور سامح سعد الدين في تصريح خاص "لليوم السابع" أن هذا التعاون يهدف إلى عقد سلسلة من الأنشطة المشتركة لخدمة المرأة في مكافحة سرطان الثدي، موضحا ان المركز الاقليمي لصحة المرأة سيقوم بعرض انجازاته في التوعية والتدريب والأبحاث والخدمات الطبية وتفعيل العيادة المتنقلة التي يتم عمل أشعه الماموجرام فيها مجانا لكل السيدات فوق سن 45.

وأوضح الدكتور "هشام الغزالي" رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء أنة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي تعتبر الاتفاقية انطلاقة في ثلاث محاور هامة تفيد صحة المرأة المصرية موضحا ان المحور الاول هو مجال التوعية ضد سرطان الثدي والأورام النسائية مؤكدا أن تقوم الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء " BGICS"بالتعاون مع المركز الاقليمي لصحة المرأة بتنظيم عدة دورات وأنشطة لتوعية السيدات المصريات في مناطق مختلفة من الجمهورية وتعريفهم بكيفية الكشف المبكر ومخاطر التأخر في اكتشاف المرض كما تضم هذه التوعية كيفية الدعم النفسي للمريضات المصابات وأسرهم والتغذية السليمة للمصابات بسرطان الثدي .

وقال "هشام الغزالي"ان المحور الثاني هو محور تدريبي وتعليمي لشباب الاطباء والفنيين والتمريض بعقد دورات تدريبية وورش عمل خلال العام لتدريبهم على جميع أوجه التشخيص والعلاج وحتى عمليات تجميل الثدي مشيرا الي ان المحور الثالث وهو المحور البحثي حيث اتفق الطرفان على تنشيط البحث العلمي وزيادة الانشطة البحثية بين مصر والدول العربية وإفريقيا كما سيعلن الطرفان عن خطة بحثية كبيرة اثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثامن لأورام الثدي والنساء يناير المقبل ..

وأشار انة تم الاتفاق خلال شهر اكتوبر بعمل سلسلة من الانشطة لزيادة الوعي بسرطان الثدي والاحتفال والدعم النفسي للمريضات وتكريم الناجيات حيث ستقوم الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء بالاحتفال بهذا الشهر يوم 22 اكتوبر الجاري بينما يقوم المركز الاقليمي لصحة وتنمية المرأة بالاحتفال في الاسكندرية يوم 26 أكتوبر الجاري لتكريم عدد كبير من السيدات اللاتي تم شفائهن من سرطان الثدي وذلك بالمركز الاقليمي لصحة المرأة والتي سوف يتم إضاءتها باللون الوردي وهو شعر مكافحة سرطان الثدي كما سيتم اضاءة مكتبة الاسكندرية بنفس اللون لتنبيه المجتمع باهميه الكشف الدوري للسيدات للوقاية من سرطان الثدي.

وأشار أنة خلال هذه الاحتفالية سيتحدث السيدات اللاتي تم شفائهن عن معاناتهن خلال إصابتهن بهذا المرض، وذلك في حضور عدد كبير من الأطباء وصانعي القرار والباحثين للعمل علي مساعدة المرضى المصابين بسرطان الثدي.