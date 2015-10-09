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الخارجية تدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين

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الخارجية تدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين الخارجية تدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين
أدانت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل، ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والتى أدت إلى وقوع قتلى وإصابات عديدة نتيجة استخدام الرصاص الحى.

وطالب البيان إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى، والتوقف عن الاعتداءات المتكررة التى لا تتسبب إلا فى المزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطينى، وإضاعة الفرص تلو الأخرى لإنجاح محاولات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

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مصر 365

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