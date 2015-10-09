عضو بالرباعية التونسية الحاصلة على نوبل: مصر تستطيع إرساء مجتمع مدنى قوى

قالت السيدة وداد بوشماوى رئيسة الاتحاد التونسى للتجارة والصناعة إحدى المنظمات الاربعة الحاصلة على جائزة نويل للسلام، إنها تهدى هذه الجائزة للأمة العربية بأسرها، موضحة أنه شرف للعالم العربى أن يكون هناك مرشح عربى يفوز بجائزة نوبل أسمى الجوائز العالمية وخاصة عندما تكون الجائزة للسلام، مؤكدة أن الجائزة مردودها المعنوى أقوى بكثير من مردودها المادى.

وأضافت"بوشماوى" لـ"اليوم السابع" فى تصريحات خاصة لأول موقع مصرى عقب إعلان الجائزة، إن الوضع فى تونس فى تحسن خاصة بعد النجاح فى المسار الوطنى الديمقراطى، وأن الوضع الامنى فى تحسن رغم وجود هجمات موجعة لكن سيتم تجاوزها، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والاجتماعى فيتم العمل حاليا على تحسينه.

وأوضحت أن الشعب المصرى الشقيق لديه من الخبرة والكفاءة والتاريخ ما تجعله قادرا على اجتياز أى أزمات من خلال الحوار من أجل إرساء مجتمع مدنى قوى مثلما تم فى تونس، وهو سيكون انطلاقة أى بلد فى العالم العربى.

وأكدت أن العلاقات بين مصر وتونس ممتازة على كلالنواحى لكن المجال الاقتصادى يحتاج إلى مزيدا من الجهد، داعية المستثمرين المصريين والتونسيين إلى القيام بمشروعات متبادلة لزيادة والتقارب بين الشعبين الشقيقين.



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