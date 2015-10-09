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هاشتاج "فلسطين تنتفض" يتصدر تويتر.. والمغردون يشيدون بمقاومة الفلسطينيين

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احتل هاشتاج "فلسطين تنتفض"، المرتبة الرابعة فى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خاصة بعد الاشتباكات التى تجرى بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، فى الضفة الغربية، والقدس، والبلدة القديمة.

وأشاد رواد تويتر عبر الهاشتاج ببسالة ومقاومة المتظاهرين الفلسطينيين، وقوة وشجاعة المرأة الفلسطينية، متداولين لأحد الأبطال، الذى قام بطعن 3 مجندين إسرائيليين، وواجه عدسات المصورين بابتسامة كبيرة، عندما تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات جيش الاحتلال.


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اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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