النتائج الأولية لانتخابات نقابة الأطباء تؤكد تقدم قائمة الاستقلال بالقاهرة

أشارت النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، للنقابة الفرعية بالقاهرة، إلى تقدم مرشحى قائمة الاستقلال بعدة محافظات كالقاهرة.

وتقدم الدكتور حسين خيرى عميد قصر العينى ومرشح قائمة الاستقلال على منصب النقيب العام، ويليه فى الترتيب الدكتور أحمد رؤوف والدكتور شريف عمر، وعن عضوية المجلس النقابة العامة فوق السن الدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر، وتحت السن الدكتور راجح سياجى وهانى مهنى.

أما على مستوى نقيب أطباء القاهرة، فأوضحت النتائج الأولية تقدم الدكتور إبراهيم عبد الغنى، ثم الدكتور حسام الخطيب.

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