أحمد سعيد يفوز بمنصب نقيب الأطباء بالقليوبية

أكدت نتائج فرز أصوات الناخبين فوز الدكتور أحمد سعيد عثمان بمنصب نقيب الأطباء فى القليوبية، متفوقا على منافسيه الدكتور مصطفى رزق والدكتور علاء جودة.

بمقعدى فوق السن فاز كل من الدكتورة فاطمة الشرباشى والدكتور أشرف النعناعى والدكتور حسن حرفوش فيما حصد مقعدى تحت السن الدكتور إسلام عبد المنعم والدكتور محمد محمود غريب.

من جانبه، قال حسينى سعدة، أحد مسئولى لجان التصويت، أن انتخابات اليوم عبارة عن 6 اقتراعات، الأول اختيار نقيب عام، والثانى نقيب فرعى، والثالث فوق السن عام، والرابع فوق السن فرعى، والخامس تحت السن عام، والسادس تحت السن فرعى.

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