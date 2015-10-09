طلعت يوسف لـ في الجول: بيسيرو ضعيف الشخصية؟ أمر واحد سيوضح كل شيء

يتهم جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للأهلي بأنه مدرب ضعيف الشخصية ولا يستطيع السيطرة على لاعبيه، فهل يستطيع النجاح مع الفريق الأحمر؟

وأعلن الأهلي تعاقده مع المدرب البرتغالي خلفا لفتحي مبروك لمدة موسم ومن المقرر أن يتولى المسؤولية بشكل رسمي عقب لقاء الزمالك في كأس السوبر.

وتحدث طلعت يوسف لـFilGoal.com قائلا:"لا نستطيع أن نبني أرائنا من مجرد أنباء وكتابات شخصية".

وأضاف"أعرف أن بيسيرو يتهم بأنه مدرب ضعيف الشخصية، لكن حتى الآن هو بالنسبة لنا شخص مجهول وتجربته مع الأهلي هي التي ستوضح لنا كل شيء".

وأكمل"صفات المدرب الجديد للأهلي سوف تظهر قبل بدء الدوري".

وأتم"مميزات وعيوب بيسيرو سوف تتضح بشكل كبير خلال تعامله مع اللاعبين في المران في الأيام المقبلة".