صورة – رسميا.. عبد الله سيسيه ينضم لاتحاد الشرطة

انضم المهاجم البوركينابي عبد الله سيسيه يوم الجمعة رسميا إلى صفوف اتحاد الشرطة لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الزمالك.

وكان سيسيه قد عاد إلى الزمالك في عام 2014 ولكنه لم يشارك باستمرار ليقرر في النهاية الرحيل عن الفريق بعد الفوز بالثنائية المحلية.

ولم يسجل سيسيه خلال الموسم المنقضي مع الزمالك سوى هدفا واحدا فقط.

وكان يتبقى بعض المستحقات لسيسيه لدى الزمالك سوف يتم التنازل عنها ويخصم منها تكلفة الإعارة.

وحضر جلسة توقيع مهاجم الزمالك السابق كل من وكيل أعماله أحمد يحيى، واللواء علي شوقي رئيس النادي.