أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة – رسميا.. عبد الله سيسيه ينضم لاتحاد الشرطة

Google+ Print
صورة – رسميا.. عبد الله سيسيه ينضم لاتحاد الشرطة صورة – رسميا.. عبد الله سيسيه ينضم لاتحاد الشرطة

انضم المهاجم البوركينابي عبد الله سيسيه يوم الجمعة رسميا إلى صفوف اتحاد الشرطة لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الزمالك.

وكان سيسيه قد عاد إلى الزمالك في عام 2014 ولكنه لم يشارك باستمرار ليقرر في النهاية الرحيل عن الفريق بعد الفوز بالثنائية المحلية.

ولم يسجل سيسيه خلال الموسم المنقضي مع الزمالك سوى هدفا واحدا فقط.

وكان يتبقى بعض المستحقات لسيسيه لدى الزمالك سوف يتم التنازل عنها ويخصم منها تكلفة الإعارة.

وحضر جلسة توقيع مهاجم الزمالك السابق كل من وكيل أعماله أحمد يحيى، واللواء علي شوقي رئيس النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع