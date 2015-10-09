في الجول يكشف – لماذا تراجع الأهلي عن قرار استبعاد ' المرشح الأول ' بيسيرو

لماذا تراجع الأهلي عن قراره السابق باستبعاد جوزيه بيسيرو من قائمة الترشيحات لتولي تدريب الفريق قبل أن يتم التعاقد معه؟ وهل كان هناك خلاف عليه بين أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء؟ كل ذلك يكشفه FilGoal.com.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة عن تعاقده مع بيسيرو لمدة عام خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى مسؤولية الفريق عقب لقاء السوبر أمام الزمالك (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com أن بيسيرو كان هو المرشح الأول لتدريب الأهلي وأنه اسمه لم يجد أي خلاف بين أعضاء مجلس إدارة النادي بل كان هناك اتفاق وإجماع عليه.

وتواصل الأهلي مع المدرب البرتغالي بعد ذلك ونجح في التوصل لاتفاق معه بعد مفاوضات بين الطرفين.

إذا.. لماذا تأخر الأهلي في الإعلان عن التعاقد معه على الرغم من الاستقرار على اسمه؟

فضل مجلس إدارة الأهلي عدم التسرع بإتمام التعاقد مع بيسيرو نظرا لأنه كان يدرس سير ذاتية لأكثر من مدرب آخر في الوقت ذاته.

وكانت رغبة إدارة الأهلي هي مواصلة البحث عن أفضل سيرة ذاتية ممكنة للمفاضلة بينهم وبين بيسيرو.

ولكن في نهاية المطاف كان بيسيرو هو صاحب الترشيح الأقوى.

ويظل السؤال الأبرز هو لماذا أعلن الأهلي في وقت سابق عن استبعاد بيسيرو من قائمة الترشيحات رغم التوصل لاتفاق معه؟

علم FilGoal.com أن رغبة الأهلي كانت هي عدم الكشف عن هوية المدرب الجديد بشكل عام أيا كان اسمه حتى يتم الاتفاق رسميا ويتم تحديد موعد توقيع العقود.