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مصر تُدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

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مصر تُدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مصر تُدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

 

أرشيفية – قوات الاحتلال

أدانت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات عديدة نتيجة استخدام الرصاص الحي من جانب السلطات الإسرائيلية.

وطالبت الخارجية، خلال نص البيان، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والتوقف عن الاعتداءات المتكررة التي لا تتسبب إلا في المزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، وإضاعة الفرص تلو الأخرى لإنجاح محاولات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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