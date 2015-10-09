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بالصور .. إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأقصر‎

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بالصور .. إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأقصر‎ بالصور .. إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأقصر‎

خلال الانتخابات

 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء بمحافظة الأقصرغلق باب التصويت، مساء اليوم الجمعة، وبدأت أعمال فرز الأصوات .

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الأقصر التي أجريت تحت إشراف قضائي إقبالًا متوسطًا. و يتنافس على مقعد نقيب أطباء الأقصر كلا من النقيب الحالي الدكتور أحمد حمزة إستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفي الأقصر العام والدكتور عبدالحكيم أبوالقاسم سليم استشاري العظام بمستشفى إسنا والأقصر الدولي.

يتنافس على مقعدي تحت السن 5 أطباء هم الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أمين منتصر، الدكتور جورج عبدالله، الدكتور رمضان الماكن، دكتور ضياء فياض والدكتورة مي بهجت، بينما ينافس على مقعد عضو النقابة العامة تحت السن الدكتور أحمد أبوالقاسم أبوالمجد ممثلًا لمحافظة الأقصر.

وكان قد حصل على مقعدي عضوية النقابة الفرعية بالأقصر “فوق السن “، كلا من هاني وهيب وعبد العظيم القاضي بالتزكية لعدم خوض مرشحين آخرين على المقعدين.

 

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