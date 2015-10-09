الجينات الوراثية وتكرار الحمل من عوامل "السكر" لحسناوات العقد الرابع

مع بداية عقدها الرابع تجذب حواء عددا من الأمراض إلى جسدها بفعل التغييرات الهرمونية التى تعترضها بداية من الأربعينات، واستعداد لمرحلة انقطاع الطمث.

فيما يعد مرض السكر أكثر الأمراض اجتذابا للمرأة فى ذلك العقد، فهو اللص المحترف المخادع، القادر على مباغتتها غفلة مستعينا بالعديد من العوامل المعاونة لإتمام مهمته بنجاح.

عن أسباب زيادة فرص تعرض النساء لمرض السكر بعد الأربعين، تؤكد تيسير عيادة استاذة أمراض الدم بطب قصر العينى أن هناك عددا من العوامل التى تجعل من مرض السكر زائرا مزعجا لنساء الأربعينات.

وعلى رأس تلك العوامل الأسباب الوراثية الجينية تأتى كأحد أهم العوامل المسئولة عن إصابة النساء بالسكر بعد الأربعين، خاصة أن هناك العديد من الأسباب التى تساعد على ظهور هذا المرض لدى المرأة تحديدا وأهمها:

تكرار مرات الحمل

ضعف معدل حرق الدهون وزيادة الوزن

>فالمرأة أثناء فترة الحمل تصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكر، خاصة فى حالة وجود تاريخ وراثى للمرض فى عائلتها، حيث تقل فى تلك الفترة قدرة الجسم على استغلال الإنسولين الموجود بالجسم، ومع تكرار مرات الحمل والولادة تزيد فرص تعرضها للسكر المزمن بمجرد بلوغها لسن الأربعين.>مع تقدم السن يقل معدل حرق الدهون بالجسم، وهو ما يرفع من فرص إصابة المرأة بالسمنة، ويتطلب أن تتبع نظاما غذائيا صحيا، وتحرص على ممارسة الرياضة، لكن ما يحدث فى الواقع هو العكس تماما، حيث تبدأ المرأة بإهمال صحتها ويقل نشاطها، كما تتبع أنظمة غذائية غير صحية، وجميعها عوامل تسرع وتحفز من ظهور مرض السكر فى هذا العقد، خاصة السكر الوراثى.