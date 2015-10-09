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مدرب الأهلي بيسيرو – بطولة واحدة في مسيرته بالكامل.. وإنجاز وحيد مع سبورتنج

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مدرب الأهلي بيسيرو – بطولة واحدة في مسيرته بالكامل.. وإنجاز وحيد مع سبورتنج مدرب الأهلي بيسيرو – بطولة واحدة في مسيرته بالكامل.. وإنجاز وحيد مع سبورتنج

بطولة واحدة فقط هي حصيلة مسيرة المدرب البرتغالي والمدير الفني الجديد للأهلي جوزيه بيسيرو في مسيرته التدريبية التي بدأت قبل 23 عاما.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة رسميا عن تعاقده مع المدرب البرتغالي لمدة عام خلفا للمدير الفني السابق فتحي مبروك.

ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني السابق للهلال والمنتخب السعودي عمله مع الأهلي عقب نهاية لقاء السوبر المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على لقب كأس السوبر.

ولكن بيسيرو طوال 23 عاما من التدريب لم يحصل إلا على بطولة واحدة كانت هي بطولة كأس دوري البرتغالي وهي المسابقة الثالثة في البرتغال.

وتوج بيسيرو بالبطولة في عام 2013 بعدما قاد سبورتنج براجا للفوز في النهائي على بورتو.

أما الإنجاز الوحيد الذي حققه بيسيرو مع سبورتنج لشبونة فكان في عام 2005 حينما قادهم للتأهل لنهائي الاتحاد الأوروبي عام 2005 قبل الهزيمة أمام سسكا موسكو.

وكان ذلك التأهل هو الأول في تاريخ سبورتنج لشبونة منذ عام 1964.

وخلال الموسم الوحيد الذي أشرف فيه على تدريب سبورتنج أنهى الموسم في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بنفيكا المتوج بالبطولة.

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