جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 40 ألف ريال سعودى

أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى، برئاسة عصام حسانين، محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور التفتيش مصطفى حسين اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى دبى، وبتفتيشه تم العثور على 40 ألف ريال سعودى و5425 درهمًا إماراتيًا.

وأوضح أن أبو العلا محمد، مدير عام الموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.