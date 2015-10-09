النيابة تنتدب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مخزن جلود الجمالية

أمرت نيابة الجمالية - تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة - بانتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مخزن الجلود وطلبت سرعة التحريات واستدعاء صاحب المخزن المحترق لسماع أقواله.

كان جال الحماية المدنية بالقاهرة، سيطروا - بقيادة اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة - على حريق هائل فى مخزن جلود بمنطقة الجمالية، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك بعد أن تلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق فى عقار بشارع الشعرانى فى الجمالية،حيث انتقل اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وبصحبته 8 سيارات إطفاء وسيطروا على النيران التى اندلعت بمخزن للجلود فى الطابق الأرضى للعقار مساحته 360 مترًا.