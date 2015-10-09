غدًا.. عرض «بتوقيت القاهرة» و«لا مؤاخذة» بالمسرح الصغير في الأوبرا

تقام غدًا السبت 10 أكتوبر، ثانى الندوات التى يقيمها المهرجان القومى للسينمـا المصرية، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان :” غابوا .. ولكن لن ننساهم” ، وذلك فى السابعة مساءًا بمركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا ندوة عن الفنان المصري العالمي (عمر الشريف)، يديرها الناقد الكبير على أبو شادي.

تستمر عروض الأفلام الروائية الطويلة المشاركة فى مسابقة المهرجان بالمسرح الصغير بالأوبرا ، حيث يعرض فيلم ” بتوقيت القاهرة” فى الثالثة عصراً و “لامؤاخذة” فى السادسة مساءاً.

وفى سينما الهناجر .. تعرض اليوم خلال حفلة الخامسة عصراًً 3 أفلام روائية قصيرة: “ألف رحمة ونور” ، “اللقاء المستحيل” و”حمص الشام ، والفيلم التسجيلى “رسم على جسد عارى”.

وفى حفلة السابعة مساءاً تعرض 4 أفلسام روائية قصيرة: “بوب كورن”، “أين تذهب أمى”، ، “خانة اليك” و “الرحلة”، والفيلم التسجيلى “كشك”.